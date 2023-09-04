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Грузовики с продовольствием для армянских жителей Карабаха семь дней ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Грузовики с продовольствием для армянских жителей Карабаха семь дней ожидают на дороге Агдам-Ханкенди Две фуры ​​с продовольствием, направленные 29 августа Азербайджанским обществом Красного полумесяца для удовлетворения нужд проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян, все еще ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.
Внутренняя политика
4 сентября 2023 г. 22:06
Грузовики с продовольствием для армянских жителей Карабаха семь дней ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Две фуры ​​с продовольствием, направленные 29 августа Азербайджанским обществом Красного полумесяца для удовлетворения нужд проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян, все еще ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом сообщает командированный на территорию корреспондент Report.

Колонна из двух грузовиков с 40 тоннами муки находится на дороге Агдам-Ханкенди у поста российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

Сотрудники Азербайджанского общества Красного полумесяца представили сертификат качества доставленного ими груза представителям российского миротворческого контингента (РМК).

По словам первых, переговоры с миротворцами продолжаются, и они будут ждать на территории, пока продовольствие не будет передано жителям армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıdan Qarabağda yaşayan erməniəsillilərə göndərilən ərzaq karvanı 7 gündür Ağdam-Xankəndi yolunda gözləyir

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