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Грузовики с гумпомощью для армянских жителей Карабаха ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Грузовики с гумпомощью для армянских жителей Карабаха ожидают на дороге Агдам-Ханкенди Выехавшая из Баку 29 августа автоколонна с 40 тоннами гуманитарной помощи, направленной Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для нужд лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, ожидает на дороге Агдам-Ханкенди.
Внутренняя политика
31 августа 2023 г. 21:19
Грузовики с гумпомощью для армянских жителей Карабаха ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Выехавшая из Баку 29 августа автоколонна с 40 тоннами гуманитарной помощи, направленной Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для нужд лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, ожидает на дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом сообщает командированный на территорию сотрудник Report.

Колонна из двух грузовиков с 40 тоннами мучных изделий со вчерашнего дня находится на дороге Агдам-Ханкенди у поста российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

Находящиеся на территории представители Общества Красного Полумесяца Азербайджана представили сертификат качества доставленного ими груза российским миротворцам.

В настоящее время переговоры с российскими миротворцами по доставке гуманитарной помощи жителям армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağdakı erməniəsilli şəxslərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün içərisində un olan iki yük maşını Ağdam-Xankəndi yolunda gözləyir

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