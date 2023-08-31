Грузовики с гумпомощью для армянских жителей Карабаха ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Выехавшая из Баку 29 августа автоколонна с 40 тоннами гуманитарной помощи, направленной Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для нужд лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, ожидает на дороге Агдам-Ханкенди.

Выехавшая из Баку 29 августа автоколонна с 40 тоннами гуманитарной помощи, направленной Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для нужд лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, ожидает на дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом сообщает командированный на территорию сотрудник Report .

Колонна из двух грузовиков с 40 тоннами мучных изделий со вчерашнего дня находится на дороге Агдам-Ханкенди у поста российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

Находящиеся на территории представители Общества Красного Полумесяца Азербайджана представили сертификат качества доставленного ими груза российским миротворцам.

В настоящее время переговоры с российскими миротворцами по доставке гуманитарной помощи жителям армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана продолжаются.