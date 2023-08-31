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Грузовики с гумпомощью для армян уже 2 дня ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Грузовики с гумпомощью для армян уже 2 дня ожидают на дороге Агдам-Ханкенди Автоколонна с гуманитарной помощью, отправленная из Баку Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для удовлетворения нужд армян, проживающих в Карабахском регионе, все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди.
Внутренняя политика
31 августа 2023 г. 08:45
Грузовики с гумпомощью для армян уже 2 дня ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Автоколонна с гуманитарной помощью, отправленная из Баку Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для удовлетворения нужд армян, проживающих в Карабахском регионе, все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом сообщает командированный на территорию сотрудник Report.

Перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди уже два дня ожидают два грузовика TIR с 40 тоннами муки.

Представители Азербайджанского общества Красного Полумесяца, находящиеся на этой территории, вручили российским миротворцам, временно размещенным на территории Азербайджана, сертификат качества на 40 тонн гуманитарной помощи, отправленной из Баку.

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Версия на английском языке ФотоHumanitarian aid convoy sent from Baku for Armenians waiting on Aghdam-Khankandi road for 2 days
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıdan erməniəsilli şəxslərə yardım aparan humanitar karvan 2 gündür Ağdam-Xankəndi yolunda gözləyir

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