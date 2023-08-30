Грузовики с гуманитарной помощью для армян ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Автоколонна с гуманитарной помощью, отправленная из Баку Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для удовлетворения нужд армян, проживающих в Карабахском регионе, все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди.

Автоколонна с гуманитарной помощью, отправленная из Баку Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для удовлетворения нужд армян, проживающих в Карабахском регионе, все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом сообщает командированный на территорию сотрудник Report.

Перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди со вчерашнего дня ожидают два грузовика TIR с 40 тоннами муки.

Представители Азербайджанского общества Красного Полумесяца, находящиеся на этой территории, вручили российским миротворцам, временно размещенным на территории Азербайджана, сертификат качества на 40 тонн гуманитарной помощи, отправленной из Баку.