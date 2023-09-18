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Грузовики АОКП уже 21-й день ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Грузовики АОКП уже 21-й день ожидают на дороге Агдам-Ханкенди Две фуры ​​с продовольствием, направленные из Баку 29 августа Азербайджанским обществом Красного полумесяца (АОКП) для удовлетворения нужд проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян, уже 21-й день ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.
Внутренняя политика
18 сентября 2023 г. 07:10
Грузовики АОКП уже 21-й день ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Две фуры ​​с продовольствием, направленные из Баку 29 августа Азербайджанским обществом Красного полумесяца (АОКП) для удовлетворения нужд проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян, уже 21-й день ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом сообщает командированный на территорию корреспондент Report.

Колонна из двух грузовиков с 40 тоннами муки находится на дороге Агдам-Ханкенди у поста российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

Сотрудники Азербайджанского общества Красного полумесяца представили сертификат качества доставленного ими груза представителям российского миротворческого контингента (РМК).

По словам первых, переговоры с миротворцами продолжаются, и они будут ждать на территории, пока продовольствие не будет передано жителям армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdan Qarabağdakı erməniəsillilərə göndərilən iki yük maşını 21 gündür Ağdam-Xankəndi yolundadır

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