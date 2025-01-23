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Грузия изучает вопрос о нарушении авторских прав на азербайджанский танец и песню на своих ТВ

Грузия изучает вопрос о нарушении авторских прав на азербайджанский танец и песню на своих ТВ Грузинским телеканалам направлено обращение в связи с нарушением авторских прав на азербайджанский танец "Басгалы" и народную песню "Бу гала, дашлы гала".
Внутренняя политика
23 января 2025 г. 15:44
Грузия изучает вопрос о нарушении авторских прав на азербайджанский танец и песню на своих ТВ

Грузинским телеканалам направлено обращение в связи с нарушением авторских прав на азербайджанский танец "Басгалы" и народную песню "Бу гала, дашлы гала".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме заместителя председателя Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Sakpatenti" Тики Небиеридзе Агентству интеллектуальной собственности Азербайджана.

В письме Небиеридзе отметила готовность прояснить вопрос о нарушении прав на музыкальные произведения на грузинских телеканалах, что было упомянуто в письме Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана от 21 октября.

Грузинская сторона указала, что по вопросу нарушений ведется всесторонний анализ, и "Sakpatenti" ожидает ответа от местных телеканалов. Также подчеркивается возможность применения более широких судебных и правовых механизмов в случае необходимости.

Небиеридзе указала, что "Sakpatenti" действует в рамках международных договоров и продолжает реализацию мероприятий, предусмотренных соглашением о сотрудничестве 2009 года и меморандумом 2017 года между Азербайджаном и Грузией.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan telekanallarına “Basqalı” rəqsinin və “Bu qala, daşlı qala” mahnısının müəlliflik hüququnun pozulması ilə bağlı müraciət edilib

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