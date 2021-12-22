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Группе военнослужащих МЧС присвоены высшие звания

Группе военнослужащих МЧС присвоены высшие звания Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Министерства по чрезвычайным ситуациям высших воинских званий.
Внутренняя политика
22 декабря 2021 г. 16:59
Группе военнослужащих МЧС присвоены высшие звания
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Министерства по чрезвычайным ситуациям высших воинских званий.

Как сообщает Report, согласно документу, присвоены высшие воинские звания следующим военнослужащим МЧС:

высшее воинское звание "генерал-лейтенант"

генерал-майору Ильхаму Эйюб оглу Абдуллаеву

генерал-майору Шахмару Энвер оглу Пашаеву

высшее воинское звание "генерал-майор"

полковнику Адилю Алескер оглу Абдуллаеву

полковнику Ашрафу Мамед оглу Гасымову

полковнику Раулю Сулейман оглу Зейналову.

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Версия на английском языке Azerbaijani president promotes Emergencies Ministry servicemen
Версия на азербайджанском языке FHN-in bir qrup hərbi qulluqçusuna ali rütbələr verilib

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