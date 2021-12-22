Группе военнослужащих МЧС присвоены высшие звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Министерства по чрезвычайным ситуациям высших воинских званий.
Как сообщает Report, согласно документу, присвоены высшие воинские звания следующим военнослужащим МЧС:
высшее воинское звание "генерал-лейтенант"
генерал-майору Ильхаму Эйюб оглу Абдуллаеву
генерал-майору Шахмару Энвер оглу Пашаеву
высшее воинское звание "генерал-майор"
полковнику Адилю Алескер оглу Абдуллаеву
полковнику Ашрафу Мамед оглу Гасымову
полковнику Раулю Сулейман оглу Зейналову.