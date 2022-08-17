Группе военнослужащих ГПС Азербайджана присвоены высшие воинские звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики высших воинских званий.
Как сообщает Report, распоряжением присвоены высшие воинские звания следующим военнослужащим Государственной пограничной службы:
высшее воинское звание генерал-лейтенант
генерал-майору Расулу Афиг оглу Тагиеву
генерал-майору Музаффару Алескер оглу Пиризаде
генерал-майору Эльчину Заур оглу Ибрагимову
высшее воинское звание генерал-майор
полковнику Зауру Рашидовичу Нифтуллаеву
полковнику Натигу Захид оглу Абузерли
полковнику Мисиру Азиз оглу Алиеву
полковнику Агилю Иншалла оглу Бабаеву
полковнику Азаду Эйюб оглу Абдуллаеву
полковнику Вюсалу Эйнулла оглу Султанову.