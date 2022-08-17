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Группе военнослужащих ГПС Азербайджана присвоены высшие воинские звания

Группе военнослужащих ГПС Азербайджана присвоены высшие воинские звания Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики высших воинских званий.
Внутренняя политика
17 августа 2022 г. 16:20
Группе военнослужащих ГПС Азербайджана присвоены высшие воинские звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики высших воинских званий.

Как сообщает Report, распоряжением присвоены высшие воинские звания следующим военнослужащим Государственной пограничной службы:

высшее воинское звание генерал-лейтенант

генерал-майору Расулу Афиг оглу Тагиеву

генерал-майору Музаффару Алескер оглу Пиризаде

генерал-майору Эльчину Заур оглу Ибрагимову

высшее воинское звание генерал-майор

полковнику Зауру Рашидовичу Нифтуллаеву

полковнику Натигу Захид оглу Абузерли

полковнику Мисиру Азиз оглу Алиеву

полковнику Агилю Иншалла оглу Бабаеву

полковнику Азаду Эйюб оглу Абдуллаеву

полковнику Вюсалу Эйнулла оглу Султанову.

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