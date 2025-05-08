Группе лиц назначена персональная пенсия президента Азербайджана

Группе лиц назначена персональная пенсия президента Азербайджана.

Группе лиц назначена персональная пенсия президента Азербайджана.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Распоряжением за заслуги в развитии культуры и науки в Азербайджанской Республике следующим лицам назначена персональная пенсия президента Азербайджана:

Ахундов Эльчин Абдул оглу

Аманзаде Раиха Бархудар гызы

Фараджов Сардар Фараджулла оглу

Гёюшов Насиб Джумшуд оглу

Мамедов Сабир Новруз оглу

Ровшан Рамиз Мамедали оглу

Ягубова Элла Исмаил гызы.

Кабинет Министров должен решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.