Группа жителей посетила Аллею шехидов в Кяльбаджаре

Группа жителей Кяльбаджарского района Азербайджана в рамках поездки в родные края посетила Аллею шехидов.

Группа жителей Кяльбаджарского района Азербайджана в рамках поездки в родные края посетила Аллею шехидов.

Как сообщает командированный в Кяльбаджар сотрудник Report, они возложили венки и цветы к могилам сынов-героев Отечества, отдавших жизнь за свободу и независимость родины.

Один из жителей Кяльбаджара Билал Гарашев сказал, что именно благодаря славным азербайджанским сыновьям спустя 30 лет они могут посещать родные края: "За 44 дня победоносная Азербайджанская армия показала всему миру свою силу. Наша армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева разгромила врага. Земля считается родиной, если есть те, кто готов погибнуть за нее. Именно благодаря нашим шехидам, ветеранам, участникам Отечественной войны был положен конец 30-летней разлуке, и мы теперь везде ходим с высоко поднятой головой".