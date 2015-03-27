​Группа сотрудников МНБ Азербайджана удостоены наград - СПИСОК

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение о присвоении высших воинских званий сотрудникам министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению высшие воинские звания присвоены следующим сотрудникам министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики:
высшее воинское звание генерал-лейтенант
генералу-майору Вели Мамиш оглу Алескерову
генералу-майору Эльчину Эрсалан оглу Алиеву
генералу-майору Фархаду Гусейн оглу Вахабову
высшее воинское звание генерал-майор
полковнику Вугару Зульфугар оглу Аллахкулиеву.
Глава государства также подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики.
За отличие в обеспечении национальной безопасности Азербайджанской Республики, пресечении разведывательно-диверсионной деятельности органов зарубежных спецслужб, борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью награждены следующие сотрудники министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики:
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Човдарова Акифа Теймурхан оглу - генерала-майора
Махмудзаде Эльшада Билал оглу - полковника
медалью «За Родину»
Агакишиева Вахида Балазаир оглу - полковника-лейтенанта
Алиева Руфата Яшар оглу - полковника медицинской службы
Фараджова Бейтуллу Ниязи оглу - старшего лейтенанта
Ибаева Забиля Насир оглу - майора
Мамедова Ясина Сейфулла оглу - майора юстиции
Садыгова Махира Ибрагим оглу - полковника
Султанова Шахина Султан оглу - генерала-майора
медалью «За отвагу»
Асадова Амала Мухаммедали оглу - младшего сержанта
Махмудова Джейхуна Алекбер оглу - старшего лейтенанта
Мовсумова Азера Адиль оглу - капитана
медалью «За военные заслуги»
Aббасова Мовлуда Гасангулу оглу - майора
Агавердиева Парвиза Ягуб оглу - капитана
Джаббарова Тураджа Вагиф оглу - капитана
Ибрагимова Мурсала Горхмаз оглу - полковника
Гулиева Бахруза Юсиф оглу - капитана
Рзаева Турала Мамед оглу - капитана
Сеидова Джавида Мирджафар оглу - полковника-лейтенанта.
Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении И.Л.Керимову почетного звания «Заслуженный инженер»
Согласно распоряжению, за заслуги в области инженерной деятельности в Министерстве национальной безопасности Азербайджанской Республики Игорю Леонидовичу Керимову присвоено почетное звание «Заслуженного инженера».
News DepartmentАвтор новости
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