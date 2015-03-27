​Группа сотрудников МНБ Азербайджана удостоены наград - СПИСОК

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение о присвоении высших воинских званий сотрудникам министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению высшие воинские звания присвоены следующим сотрудникам министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики:

высшее воинское звание генерал-лейтенант

генералу-майору Вели Мамиш оглу Алескерову

генералу-майору Эльчину Эрсалан оглу Алиеву

генералу-майору Фархаду Гусейн оглу Вахабову

высшее воинское звание генерал-майор

полковнику Вугару Зульфугар оглу Аллахкулиеву.

Глава государства также подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики.

За отличие в обеспечении национальной безопасности Азербайджанской Республики, пресечении разведывательно-диверсионной деятельности органов зарубежных спецслужб, борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью награждены следующие сотрудники министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики:

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Човдарова Акифа Теймурхан оглу - генерала-майора

Махмудзаде Эльшада Билал оглу - полковника

медалью «За Родину»

Агакишиева Вахида Балазаир оглу - полковника-лейтенанта

Алиева Руфата Яшар оглу - полковника медицинской службы

Фараджова Бейтуллу Ниязи оглу - старшего лейтенанта

Ибаева Забиля Насир оглу - майора

Мамедова Ясина Сейфулла оглу - майора юстиции

Садыгова Махира Ибрагим оглу - полковника

Султанова Шахина Султан оглу - генерала-майора

медалью «За отвагу»

Асадова Амала Мухаммедали оглу - младшего сержанта

Махмудова Джейхуна Алекбер оглу - старшего лейтенанта

Мовсумова Азера Адиль оглу - капитана

медалью «За военные заслуги»

Aббасова Мовлуда Гасангулу оглу - майора

Агавердиева Парвиза Ягуб оглу - капитана

Джаббарова Тураджа Вагиф оглу - капитана

Ибрагимова Мурсала Горхмаз оглу - полковника

Гулиева Бахруза Юсиф оглу - капитана

Рзаева Турала Мамед оглу - капитана

Сеидова Джавида Мирджафар оглу - полковника-лейтенанта.

Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении И.Л.Керимову почетного звания «Заслуженный инженер»

Согласно распоряжению, за заслуги в области инженерной деятельности в Министерстве национальной безопасности Азербайджанской Республики Игорю Леонидовичу Керимову присвоено почетное звание «Заслуженного инженера».

