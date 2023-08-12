Группа сотрудников МЧС совершила восхождение на "Пик Гейдара"

Группа сотрудников Бакинского регионального центра министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) совершила восхождение на "Пик Гейдара".
Как сообщили Report в министерстве, участники восхождения, стартовав из села Хыналыг, поднялись на "Пик Гейдара", имеющий суровый и сложный рельеф, расположенный в массиве Гызыл Гая Башдагского хребта Большого Кавказа на высоте 3751 метр над уровнем моря, и почтили память великого лидера.
На вершине была установлена памятная доска, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, наряду с Государственным флагом Азербайджанской Республики, также развевался символический флаг МЧС.