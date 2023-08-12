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Группа сотрудников МЧС совершила восхождение на "Пик Гейдара"

Группа сотрудников МЧС совершила восхождение на "Пик Гейдара" Группа сотрудников Бакинского регионального центра министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) совершила восхождение на "Пик Гейдара".
Внутренняя политика
12 августа 2023 г. 13:50
Группа сотрудников МЧС совершила восхождение на Пик Гейдара

Группа сотрудников Бакинского регионального центра министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) совершила восхождение на "Пик Гейдара".

Как сообщили Report в министерстве, участники восхождения, стартовав из села Хыналыг, поднялись на "Пик Гейдара", имеющий суровый и сложный рельеф, расположенный в массиве Гызыл Гая Башдагского хребта Большого Кавказа на высоте 3751 метр над уровнем моря, и почтили память великого лидера.

На вершине была установлена памятная доска, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, наряду с Государственным флагом Азербайджанской Республики, также развевался символический флаг МЧС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN-in bir qrup əməkdaşı “Heydər Zirvəsi”nə yürüş edib

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