Группа работников гражданской авиации награждена

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников гражданской авиации Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников гражданской авиации Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области гражданской авиации в Азербайджане награждены следующие лица:

орденом «Эмек» 3-й степени

Азизов Бахтияр Магатил оглу

Кязымова Людмила Акберовна

Садыгзаде Вугар Садыг оглу

медалью «Терегги»

Байрамов Руслан Расим оглу

Али-заде Назим Ибрагим оглу

Амрахова Сабина Тофиг гызы

Ашрафов Расим Гюльбаба оглу

Халили Аладдин Мирхалил оглу

Ибрагимов Фархад Меджнун оглу

Исмаил-заде Малахат Нариман гызы

Карев Николай Анатольевич

Гардашханов Анар Бахрам оглу

Гадиров Назим Аллахверди оглу

Гулиев Джейхун Иззет оглу

Гурбанов Тариэл Халил оглу

Насруллаев Эльшад Гюльмамед оглу

Султанов Фикрета Расим оглу.