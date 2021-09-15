Группа представителей политических партий Азербайджана посетила Мемориал турецким воинам в Баку

Группа представителей политических партий Азербайджана посетила Мемориал турецким воинам в Баку по случаю 103-й годовщины освобождения столицы страны от оккупации.

Группа представителей политических партий Азербайджана посетила Мемориал турецким воинам в Баку по случаю 103-й годовщины освобождения столицы страны от оккупации.

Как сообщает Report, среди них были зампредседателя партии "Ени Азербайджан" Тахир Будагов, председатель Партии гражданской солидарности, депутат Сабир Рустамханлы, председатель партии "Ана Ветен", депутат Фазаил Агамалы, председатель Партии великого созидания, депутат Фазиль Мустафа, председатель Партии единого народного фронта Азербайджана, депутат Гудрат Гасангулиев, председатель Партии социального благополучия Азербайджана Асли Кязымова, члены партии REAL, депутат Эркин Гадирли и Натик Джафарли, председатель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев.

15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты освободили Баку от армяно-большевистских захватчиков. Освобождение Баку стало одной из славных страниц в истории Азербайджана XX века. Этим Азербайджан обрел независимость, и было покончено с господством армян и большевиков в Баку и прилегающих районах.