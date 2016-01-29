​Группа молодежи удостоена "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики" - СПИСОК

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы азербайджанской молодежи "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в осуществлении молодежной политики в Азербайджанской Республике "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждаются:

Абдуллаев Экрем Кямал оглу

Гурбетов Фаиг Акиф оглу

Мехтиев Нуреддин Сафтар оглу

Оруджев Сеймур Вагиф оглу

Сеидзаде Шахин Кямиль оглу.

Глава государства также подписал распоряжение о предоставлении Президентской премии для молодежи за 2016 год. Согласно распоряжению, Президентские премии для молодежи за 2016 год предоставляются следующим лицам, особо отличившимся в области культуры, науки, образования и общественной деятельности:

Асланову Эльвину Намиг оглу

Алиеву Рамизу Таваккюль оглу

Ходже Ганиеву Эльвину Хейреддин оглу

Меликову Эльвину Яшар оглу

Мамедовой Фахрийе Тахир гызы

Наджафли Нармин Этибар гызы.