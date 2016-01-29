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    ​Группа молодежи удостоена "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики" - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы азербайджанской молодежи "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в осуществлении молодежной политики в Азербайджанской Республике "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждаются:

    Абдуллаев Экрем Кямал оглу

    Гурбетов Фаиг Акиф оглу

    Мехтиев Нуреддин Сафтар оглу

    Оруджев Сеймур Вагиф оглу

    Сеидзаде Шахин Кямиль оглу.

    Глава государства также подписал распоряжение о предоставлении Президентской премии для молодежи за 2016 год. Согласно распоряжению, Президентские премии для молодежи за 2016 год предоставляются следующим лицам, особо отличившимся в области культуры, науки, образования и общественной деятельности:

    Асланову Эльвину Намиг оглу

    Алиеву Рамизу Таваккюль оглу

    Ходже Ганиеву Эльвину Хейреддин оглу

    Меликову Эльвину Яшар оглу

    Мамедовой Фахрийе Тахир гызы

    Наджафли Нармин Этибар гызы.

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