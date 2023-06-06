Группа лиц, отличившихся в области продбезопасности в Азербайджане, награждена медалью "Терегги"

Группа лиц, отличившихся в области продовольственной безопасности в Азербайджане, награждена медалью "Терегги".

Группа лиц, отличившихся в области продовольственной безопасности в Азербайджане, награждена медалью "Терегги".

Как сообщает Report, cоотвествующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

За плодотворную деятельность в области продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике глава государства поручил наградить медалью "Терегги" следующих лиц:

Агаева Асафа Азад оглу

Алекберова Малика Мурсал оглу

Алиеву Илаху Мирса-Али гызы

Алиеву Тамиллу Алиевну

Гаджиеву Айтен Тофиг гызы

Гумбатова Сираджа Мерфет оглу

Ибрагимова Исмаила Надир оглу

Мамедова Садига Арзуман оглу

Зейналова Низами Алекбер оглу.