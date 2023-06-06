Группа лиц, отличившихся в области продбезопасности в Азербайджане, награждена медалью "Терегги"

Группа лиц, отличившихся в области продовольственной безопасности в Азербайджане, награждена медалью "Терегги".
Как сообщает Report, cоотвествующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
За плодотворную деятельность в области продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике глава государства поручил наградить медалью "Терегги" следующих лиц:
Агаева Асафа Азад оглу
Алекберова Малика Мурсал оглу
Алиеву Илаху Мирса-Али гызы
Алиеву Тамиллу Алиевну
Гаджиеву Айтен Тофиг гызы
Гумбатова Сираджа Мерфет оглу
Ибрагимова Исмаила Надир оглу
Мамедова Садига Арзуман оглу
Зейналова Низами Алекбер оглу.