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Группа лиц награждена почетным дипломом президента Азербайджанской Республики

Группа лиц награждена почетным дипломом президента Азербайджанской Республики Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении «Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики» лиц, активно участвующих в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
30 ноября 2022 г. 17:31
Группа лиц награждена почетным дипломом президента Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении «Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики» лиц, активно участвующих в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики будут награждены «Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики» следующие лица:

Алиев Панах Али оглу

Ибрагимов Эльдар Рза оглу

Гулиев Искендер Гасан оглу

Мамедгасанов Рафиг Муса оглу

Насиров Мамед Яхъя оглу.

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Версия на азербайджанском языке Bir qrup şəxs “Azərbaycan Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilib - SİYAHI

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