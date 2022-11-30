Группа лиц награждена почетным дипломом президента Азербайджанской Республики

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении «Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики» лиц, активно участвующих в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики будут награждены «Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики» следующие лица:
Алиев Панах Али оглу
Ибрагимов Эльдар Рза оглу
Гулиев Искендер Гасан оглу
Мамедгасанов Рафиг Муса оглу
Насиров Мамед Яхъя оглу.