Группа лиц награждена "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" - СПИСОК

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц за заслуги в развитии мультикультуральных традиций и межрелигиозных отношений в Азербайджане "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".
Как передает Report, за заслуги в развитии мультикультуральных традиций и межрелигиозных отношений в Азербайджане "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждаются:
Гасанли Сабир Гусейн оглу
Алиев Физули Габиб оглу
Юшваев Симах Барух оглу
Шнеор Сегал Йосеф оглу
Нестеров Александр Геннадиевич.
News DepartmentАвтор новости
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