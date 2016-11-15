Группа лиц награждена "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" - СПИСОК

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц за заслуги в развитии мультикультуральных традиций и межрелигиозных отношений в Азербайджане "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

Как передает Report, за заслуги в развитии мультикультуральных традиций и межрелигиозных отношений в Азербайджане "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждаются:

Гасанли Сабир Гусейн оглу

Алиев Физули Габиб оглу

Юшваев Симах Барух оглу

Шнеор Сегал Йосеф оглу

Нестеров Александр Геннадиевич.