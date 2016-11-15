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    Группа лиц награждена "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" - СПИСОК

    Глава государства подписал распоряжение

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц за заслуги в развитии мультикультуральных традиций и межрелигиозных отношений в Азербайджане "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

    Как передает Report, за заслуги в развитии мультикультуральных традиций и межрелигиозных отношений в Азербайджане "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждаются:

    Гасанли Сабир Гусейн оглу

    Алиев Физули Габиб оглу

    Юшваев Симах Барух оглу

    Шнеор Сегал Йосеф оглу

    Нестеров Александр Геннадиевич.

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