​Группа лиц награждена медалью "Терегги" - СПИСОК

18 июля, 2016 20:02

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" работников Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, за эффективную деятельность в деле очищения территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов медалью "Терегги" награждаются следующие лица: Аллахвердиев Шахин Кочари оглу Асланов Адиль Гасан оглу Бабаева Фарида Фаррух гызы Хагвердиев Беюкага Расим оглу Гусейнов Теймур Кавказ оглу Махмудов Фехруз Бехбуд оглу Мамедов Айдын Сулдуз оглу Мамедов Мобиль Худуш оглу Намазов Физули Идаят оглу Поладов Самир Вагиф оглу Садили Риял Зульфигар оглу Велиев Анар Халил оглу.