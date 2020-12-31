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Группа адвокатов награждена медалью "Терегги"

Группа адвокатов награждена медалью "Терегги" Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении медалью «Терегги» группы адвокатов".
Внутренняя политика
31 декабря 2020 г. 14:48
Группа адвокатов награждена медалью Терегги

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении медалью «Терегги» группы адвокатов".

Как сообщает Report, в тексте документа говорится:

"По случаю профессионального праздника - Дня адвоката и за долголетнюю плодотворную деятельность в правовой сфере наградить медалью «Терегги» следующих лиц:

Ахундова Айдына Ага оглу

Алекберова Парвиза Садай оглу

Гасанова Шафаята Гардашалы оглу

Гасанову Ильхаму Закир гызы

Ибрагимова Рамиза Хилал оглу

Гахраманову Гамизу Салман гызы

Мамедова Шахмара Эльбрус оглу

Раджабову Элеонору Викторовну".

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Версия на азербайджанском языке Bir qrup vəkil “Tərəqqi” medalı ilə təltif edildi

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