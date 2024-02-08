Григорий Карасин: Президентские выборы в Азербайджане прошли в конкурентной среде

Президентские выборы в Азербайджане прошли в конкурентной среде.

Организация голосования на президентских выборах в Азербайджане была достойной и открытой.

Как сообщает Report, об этом председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, говоря об итогах наблюдения за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

По его словам, на участках присутствовали международные и местные наблюдатели.

Карасин отметил, что за всю дипломатическую карьеру это его первый опыт наблюдения за президентскими выборами: "Мне повезло, что первые выборы, которые я имею счастье наблюдать, это выборы в Азербайджане".

"Мы объехали 9 участков в Баку и убедились в том, что голосование идет на конкурентной основе. Мы видели людей, которые ждали своей очереди для того, чтобы проголосовать. Организаторы голосования вели себя очень корректно, не было какого-то ажиотажа или давки. Все было очень открыто, оптимистично, было много улыбок", - сказал он.

"Организация выборов была компетентной и ответственной", добавил он.