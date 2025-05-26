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Гражданин Пакистана поблагодарил президента Азербайджана за помилование

Гражданин Пакистана поблагодарил президента Азербайджана за помилование 16:13
Внутренняя политика
26 мая 2025 г. 16:49
Гражданин Пакистана поблагодарил президента Азербайджана за помилование

Гражданин Пакистана Шах Насрат Шах Яр Мат, вышедший на свободу, поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за подписание распоряжения ”О помиловании ряда осужденных лиц".

Как сообщает Report, он сообщил журналистам, что был арестован в Азербайджане за преступления, связанные с наркотиками.

"Я был приговорен к 9 годам и 6 месяцам тюремного заключения, из которых отбыл 6 лет и 1 месяц наказания. До окончания срока заключения оставалось 3 года и 5 месяцев. Я благодарен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за подписание распоряжения о помиловании", - сказал гражданин Пакистана.

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Версия на английском языке Pakistani citizen thanks Azerbaijani president for pardoning him
Версия на азербайджанском языке Pakistan vətəndaşı: Azərbaycan Prezidentinə məni əfv etdiyi üçün təşəkkür edirəm

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