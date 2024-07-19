О нас

Гражданин Чехии, намеревавшийся перейти из Армении в Азербайджан, обратился в Верховный суд

Гражданин Чехии, намеревавшийся перейти из Армении в Азербайджан, обратился в Верховный суд Гражданин Чехии Бача Даниэль Владимир, намеревавшийся перейти из Армении в Азербайджан, обратился в Верховный суд.
Внутренняя политика
19 июля 2024 г. 20:10
Гражданин Чехии, намеревавшийся перейти из Армении в Азербайджан, обратился в Верховный суд

Гражданин Чехии Бача Даниэль Владимир, намеревавшийся перейти из Армении в Азербайджан, обратился в Верховный суд.

Как сообщает Report, кассационная жалоба будет рассмотрена в судебном заседании под председательством судьи Рашада Абдулова.

Напомним, что решением Ширванского Апелляционного суда Бача Даниэль был приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы.

Гражданин Чешской Республики Бача Даниэль Владимир был задержан при незаконном пересечении армяно-азербайджанской государственной границы, в рамках уголовного дела ему было предъявлено обвинение по статье 318.1 УК (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistandan Azərbaycana keçmək istəyən Çex vətəndaşı Ali Məhkəməyə üz tutub

Другие новости из категории

Состоялось открытие Академии COP29
ФотоСостоялось открытие Академии COP29
19 июля 2024 г. 19:37
Заместитель премьер-министра Али Ахмедов уйдет в отпуск в связи с парламентскими выборами
Заместитель премьер-министра Али Ахмедов уйдет в отпуск в связи с парламентскими выборами
19 июля 2024 г. 18:35
ЦИК напечатает более 6,5 млн уведомлений для избирателей
ЦИК напечатает более 6,5 млн уведомлений для избирателей
19 июля 2024 г. 17:23
Глава ЦИК: 34 постоянных избирательных участка на освобожденных территориях полностью готовы к выборам
Глава ЦИК: 34 постоянных избирательных участка на освобожденных территориях полностью готовы к выборам
19 июля 2024 г. 17:05
ЦИК зарегистрировала полномочных представителей еще пяти партий
ЦИК зарегистрировала полномочных представителей еще пяти партий
19 июля 2024 г. 17:00
Глава ЦИК: 806 человек подали заявки для регистрации кандидатуры на выборы в Милли Меджлис
Глава ЦИК: 806 человек подали заявки для регистрации кандидатуры на выборы в Милли Меджлис
19 июля 2024 г. 16:54
Подготовлены карты Ходжалинского, Ходжавендского и Шушинского районов
Подготовлены карты Ходжалинского, Ходжавендского и Шушинского районов
19 июля 2024 г. 16:09
На освобожденных территориях завершены полевые измерительные работы на площади более 1 млн гектаров
На освобожденных территориях завершены полевые измерительные работы на площади более 1 млн гектаров
19 июля 2024 г. 15:46
В Евлахе простились с шехидом I Карабахской войны Бахтияром Гумбатовым
ФотоВ Евлахе простились с шехидом I Карабахской войны Бахтияром Гумбатовым
19 июля 2024 г. 13:58
В Имишли простились с шехидом I Карабахской войны Ибрагимом Велиевым
В Имишли простились с шехидом I Карабахской войны Ибрагимом Велиевым
19 июля 2024 г. 13:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi