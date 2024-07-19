Гражданин Чехии, намеревавшийся перейти из Армении в Азербайджан, обратился в Верховный суд

Гражданин Чехии Бача Даниэль Владимир, намеревавшийся перейти из Армении в Азербайджан, обратился в Верховный суд.

Гражданин Чехии Бача Даниэль Владимир, намеревавшийся перейти из Армении в Азербайджан, обратился в Верховный суд.

Как сообщает Report, кассационная жалоба будет рассмотрена в судебном заседании под председательством судьи Рашада Абдулова.

Напомним, что решением Ширванского Апелляционного суда Бача Даниэль был приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы.

Гражданин Чешской Республики Бача Даниэль Владимир был задержан при незаконном пересечении армяно-азербайджанской государственной границы, в рамках уголовного дела ему было предъявлено обвинение по статье 318.1 УК (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).