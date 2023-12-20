Граждане, вернувшиеся на освобожденные территории до выборов, смогут принять участие в голосовании

Центральная избирательная комиссия обеспечит включение в избирательные списки по месту проживания всех граждан, вернувшихся на освобожденные территории до дня голосования на президентских выборах.

Центральная избирательная комиссия обеспечит включение в избирательные списки по месту проживания всех граждан, вернувшихся на освобожденные территории до дня голосования на президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов заявил журналистам.

Он отметил, что согласно законодательству, избиратель регистрируется по месту жительства в течение 6 месяцев: "Сегодня в освобожденных районах насчитывается более 23 тысяч избирателей. Переехавшим на освобожденные территории избирателям будут выданы карточки выписки с учета, чтобы они смогли проголосовать по новому адресу".