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Граждане смогут узнать свои избирательные участки в "ASAN xidmət"

Граждане смогут узнать свои избирательные участки в "ASAN xidmət" Избиратели смогут проверить свой избирательный статус во всех центрах "ASAN xidmət".
Внутренняя политика
8 января 2024 г. 14:19
Граждане смогут узнать свои избирательные участки в ASAN xidmət

Избиратели смогут проверить свой избирательный статус во всех центрах "ASAN xidmət".

Как сообщает Report, для этого в терминалах "ASAN növbə" центров "ASAN xidmət" создан специальный раздел "Проверка статуса избирателя".

Граждане по своим удостоверениям личности могут найти свои имена в списках избирателей и узнать, на каком избирательном участке им следует голосовать.

Также можно получить адрес избирательного участка.

Если информация не отражена в системе, можно обратиться в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), вписав контактные данные в открывшееся окно.

Вышеупомянутое инновационное решение реализовано в рамках совместного проекта ЦИК и “ASAN xidmət”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSeçicilər səs verəcəkləri məntəqələri "ASAN xidmət"də öyrənə biləcəklər

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