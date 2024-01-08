Граждане смогут узнать свои избирательные участки в "ASAN xidmət"

Избиратели смогут проверить свой избирательный статус во всех центрах "ASAN xidmət".

Избиратели смогут проверить свой избирательный статус во всех центрах "ASAN xidmət".

Как сообщает Report, для этого в терминалах "ASAN növbə" центров "ASAN xidmət" создан специальный раздел "Проверка статуса избирателя".

Граждане по своим удостоверениям личности могут найти свои имена в списках избирателей и узнать, на каком избирательном участке им следует голосовать.

Также можно получить адрес избирательного участка.

Если информация не отражена в системе, можно обратиться в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), вписав контактные данные в открывшееся окно.

Вышеупомянутое инновационное решение реализовано в рамках совместного проекта ЦИК и “ASAN xidmət”.