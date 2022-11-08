О нас

Граждане приходят почтить память шехидов на второй Аллее шехидов

Граждане приходят почтить память шехидов на второй Аллее шехидов В День Победы граждане приходят почтить память героев на второй Аллее шехидов.
Внутренняя политика
8 ноября 2022 г. 10:07
Граждане приходят почтить память шехидов на второй Аллее шехидов

В День Победы на второй Аллее Шехидов объявлена минута молчания в память о шехидах.

Как сообщает Report, затем был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

09:17

В День Победы граждане приходят почтить память героев на второй Аллее шехидов.

Как сообщает Report, прошло два года с момента Великой Победы в Отечественной войне.

В 2020 году в 44-дневной войне 2 906 человек отдали свою жизнь за защиту нашей Родины.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года, ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоZəfər Günündə İkinci Şəhidlər xiyabanına insan axını başlayıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоCitizens visit second Alley of Martyrs to honor memory of martyrs

Экслюзивные новости

Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi