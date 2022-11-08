Граждане приходят почтить память шехидов на второй Аллее шехидов

В День Победы на второй Аллее Шехидов объявлена минута молчания в память о шехидах.
Как сообщает Report, затем был исполнен Государственный гимн Азербайджана.
09:17
В День Победы граждане приходят почтить память героев на второй Аллее шехидов.
Как сообщает Report, прошло два года с момента Великой Победы в Отечественной войне.
В 2020 году в 44-дневной войне 2 906 человек отдали свою жизнь за защиту нашей Родины.
Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года, ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.