Граждане приходят почтить память шехидов на второй Аллее шехидов

В День Победы граждане приходят почтить память героев на второй Аллее шехидов.

В День Победы на второй Аллее Шехидов объявлена минута молчания в память о шехидах.

Как сообщает Report, затем был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

09:17

В День Победы граждане приходят почтить память героев на второй Аллее шехидов.

Как сообщает Report, прошло два года с момента Великой Победы в Отечественной войне.

В 2020 году в 44-дневной войне 2 906 человек отдали свою жизнь за защиту нашей Родины.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года, ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.