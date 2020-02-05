ЦИК Азербайджана: Карабахские армяне могут участвовать в парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) распространила заявление в связи с выборами.

Как передает Report, в заявлении говорится, что проживающие в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана граждане страны армянского происхождения имеют право участвовать в выборах:

"В результате оккупации Армении являющиеся гражданами Азербайджанской Республики члены армянской общины Нагорного Карабаха наряду с другими конституционными правами были лишены и избирательного права. Армения неоднократно пыталась создать на этой территории попытки фальшивых выборов. Основу проведения выборов на азербайджанских территориях составляют Конституция и Избирательный кодекс Азербайджана, поэтому такие "выборы" нелегитимны и не признаются мировой общественностью. Центризбирком Азербайджана заявляет, что проживающие в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана граждане Азербайджанской Республики армянского происхождения, как и другие наши граждане, могут свободно и независимо воспользоваться правом участия в выборах. Азербайджанская Республика готова предпринять для этого все шаги в соответствии с законодательством".