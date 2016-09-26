Граждане Азербайджанской Республики в Грузии голосуют в посольстве

Тбилиси. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября в 08:00 по местному времени в посольстве Азербайджана в Грузии начался процесс голосования в связи с внесением изменений в Конституцию Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, первым проголосовал посол Азер Гусейн.

В голосовании в посольстве участвуют граждане Азербайджана, проживающие в Тбилиси, а также студенты, обучающиеся в различных вузах страны.

В связи с проведением всенародного голосования (референдума), назначенного на 26 сентября 2016 года в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, в посольстве Азербайджана в Грузии создан избирательный участок №46 при Ясамальском третьем избирательном округе №17.