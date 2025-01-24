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Граждане Азербайджана смогут встать на учет только один раз для заключения договора социального найма

Граждане Азербайджана смогут встать на учет только один раз для заключения договора социального найма Граждане Азербайджанской Республики имеют право встать на учет в качестве нуждающихся в жилье только один раз для получения жилого помещения из государственного жилищного фонда на основании договора социального найма.
Внутренняя политика
24 января 2025 г. 11:26
Граждане Азербайджана смогут встать на учет только один раз для заключения договора социального найма

Граждане Азербайджанской Республики имеют право встать на учет в качестве нуждающихся в жилье только один раз для получения жилого помещения из государственного жилищного фонда на основании договора социального найма.

Как сообщает Report, вопрос отражен в предлагаемых поправках в Жилищный кодекс.

Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству. Предлагается добавить в кодекс новую статью по указанному вопросу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşları sosial kirayə müqaviləsi bağlamaq üçün yalnız bir dəfə uçota alınacaq

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