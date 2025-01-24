Граждане Азербайджана смогут встать на учет только один раз для заключения договора социального найма

Граждане Азербайджанской Республики имеют право встать на учет в качестве нуждающихся в жилье только один раз для получения жилого помещения из государственного жилищного фонда на основании договора социального найма.

Граждане Азербайджанской Республики имеют право встать на учет в качестве нуждающихся в жилье только один раз для получения жилого помещения из государственного жилищного фонда на основании договора социального найма.

Как сообщает Report, вопрос отражен в предлагаемых поправках в Жилищный кодекс.

Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству. Предлагается добавить в кодекс новую статью по указанному вопросу.