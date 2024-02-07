Проживающие в Актау граждане Азербайджана принимают активное участие в голосовании

Проживающие в Казахстане граждане Азербайджана принимают активное участие в процессе голосования.

Проживающие в Казахстане граждане Азербайджана принимают активное участие в процессе голосования.

Как сообщает Report, избиратели голосуют в Генеральном консульстве Азербайджана в городе Актау.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.