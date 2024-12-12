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Граждане Азербайджана посещают могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения

Граждане Азербайджана посещают могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения 11:44
Внутренняя политика
12 декабря 2024 г. 12:10
Граждане Азербайджана посещают могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения

Граждане Азербайджана в четверг посещают могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения в связи с 21-й годовщиной его смерти.

Как сообщают корреспонденты Report, с самого утра представители общественности Азербайджана приходят на Аллею почетного захоронения и возлагают цветы на могилу общенационального лидера, с уважением склоняя голову перед светлой памятью великого лидера.

Среди тех, кто пришел почтить память общенационального лидера Гейдара Алиева - руководители государственных учреждений, сотрудники ведомств, представители интеллигенции, общественные деятели и обычные граждане.

Фото: Мухаммед Агаев, Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani people flocking to Alley of Honor to commemorate National Leader
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xalqı Fəxri xiyabanda Ümummilli Liderin məzarını ziyarət edir

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