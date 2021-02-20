Граждане Азербайджана не могут посещать Турцию по старым удостоверениям личности

Граждане смогут путешествовать с удостоверениями личности, в которых имеются электронные носители

"После предстоящего обмена нотами между Азербайджаном и Турцией будет объявлено время въезда и выезда граждан обеих стран по удостоверению личности".

Как передает Report, об этом консул посольства Азербайджана в Турции Муршуд Мамедов заявил в интервью REAL TV.

По его словам, удостоверения личности старого поколения не будут действительны во время путешествий: "То есть граждане смогут путешествовать с удостоверениями личности, в которых имеются электронные носители. Считаю, что процесс облегчит работу граждан обеих стран".

Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении протокола № 1 между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз, подписанное 25 февраля 2020 года в городе Баку".

Закон предусматривает поездки граждан Азербайджана в Турцию по удостоверению личности.