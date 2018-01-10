Гражданам государств-членов Движения неприсоединения предоставят гранты для обучения в вузах Азербайджана

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении гражданам государств-членов Движения неприсоединения грантов для обучения в высших учебных заведениях Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что Азербайджанская Республика, избравшая в своей внешней политике направление неприсоединения ни к одному военному альянсу, с 2011 года является членом Движения неприсоединения. В рамках организации территориальная целостность нашей страны была однозначно признана государствами-членами, наша справедливая позиция в вопросах международного уровня всегда получала поддержку.

В 2019 году в нашей стране состоится 18-й саммит глав государств и правительств членов Движения неприсоединения, и в предстоящие три года Азербайджан будет председательствовать в этой влиятельной структуре, объединяющей 120 стран. Все это является одним из важных шагов, предпринимаемых нашей страной для укрепления сотрудничества с государствами-членами Движения.

Граждане многих стран-членов Движения неприсоединения в свое время успешно обучались в высших учебных заведениях Азербайджана, получив впоследствии признание как ведущие специалисты, что еще более повышает сегодня их интерес к образованию в нашей стране.

В целях поддержки обучения граждан государств-членов Движения неприсоединения в высших учебных заведениях Азербайджанской Республики, глава государства постановил:

1. Начиная с 2018 года учредить для граждан государств-членов Движения неприсоединения программу образовательного гранта в высших учебных заведениях Азербайджанской Республики в соответствии с языком обучения на подготовительных курсах и на уровнях бакалавриата, магистратуры, докторантуры высшего образования, а по медицинскому образованию – на уровнях основного образования и резидентуры.

2. Установить, что:

2.1. численный предел образовательного гранта для обучающихся, предусмотренных в части 1 настоящего распоряжения, доводится до 100 человек в течение 5 лет - по 20 человек ежегодно;

2.2. данный грант включает плату за обучения за счет государства, расходы на визу, регистрацию, общежитие или наем квартиры, повседневное питание, обеспечение учебной литературой, пользование транспортом (кроме услуг такси), коммунальные услуги, медицинскую помощь и раз в год отбытие в свои страны и прибытие оттуда.

3. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено:

3.1. в двухмесячный срок утвердить правила предоставления образовательного гранта для обучающихся, предусмотренных в части 1 настоящего распоряжения, в том числе сумму образовательного гранта;

3.2. в двухмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением;

3.3. в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать президента Азербайджанской Республики;

3.4. проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать президента Азербайджанской Республики об исполнении;

3.5. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

4. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики совместно с министерством образования Азербайджанской Республики ежегодно не позднее 1 апреля устанавливать страны для программы образовательного гранта, учрежденной частью 1 настоящего распоряжения, квоты по странам, критерии отбора кандидатов и на основе этого – список лиц, которые будут получать грант.

5. Министерству образования Азербайджанской Республики определить высшие учебные заведения Азербайджанской Республики, в которых будут обучаться граждане государств-членов Движения неприсоединения по списку, установленному в соответствии с частью 4 настоящего распоряжения, и обеспечить выплату им со следующего года за счет государства расходов, включенных в образовательный грант.

6.Министерству юстиции Азербайджанской Республики обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и других актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров Азербайджанской Республики.

7. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить предусмотрение в государственных бюджетах на соответствующие годы расходов, связанных с образовательным грантом, учрежденным частью 1 настоящего распоряжения.