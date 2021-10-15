Гражданам еще 23 стран разрешен въезд в Азербайджан воздушным транспортом

В постановление Кабинета министров №151 от 26 мая 2021 года "О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений" добавлены новые пункты.

В постановление Кабинета министров №151 от 26 мая 2021 года "О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений" внесены изменения.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Согласно изменениям, въезд (и выезд) в Азербайджанскую Республику воздушным транспортом разрешается гражданам следующих стран и постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран, а также лицам без гражданства (при наличии COVID-паспорта, сертификата об иммунитете и ПЦР-теста, предоставленного за 72 часа до вылета) - Аргентина, Австралия, Бразилия, Бруней, Южная Корея, Чили, Эквадор, Камбоджа, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Казахстан, Мальдивская Республика, Мексика, Марокко, Монголия, Черногория, Норвегия, Оман, Панама, Сальвадор, Уругвай, Новая Зеландия.