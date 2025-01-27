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Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в феврале

Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в феврале Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в феврале 2025 года.
Внутренняя политика
27 января 2025 г. 15:18
Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в феврале

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в феврале 2025 года.

Report представляет график:

П/н

Руководитель проводящего прием центрального органа исполнительной власти и административной структуры

Город, район, где проводится прием

Охваченные города и районы

День приема

1.

Анар Гулиев

председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры

Лянкяран

Лянкяран, Астара, Масаллы, Лерик, Ярдымлы

04

2.

Рашад Набиев

министр цифрового развития и транспорта

Гаджигабул

Гаджигабул, Ширван, Кюрдамир, Сальян

06

3.

Вилаят Эйвазов

министр внутренних дел

Гусар

Гусар, Губа, Хачмаз, Шабран, Сиязан, Хызы

07

4.

Кямран Алиев

генеральный прокурор

Зардаб

Зардаб, Уджар, Кюрдамир, Агдаш, Агджабеди, Барда

07

5.

Мухтар Бабаев

министр экологии и природных ресурсов

Загатала

Загатала, Балакян

07

6.

Фарид Гаибов

министр молодежи и спорта

Гёранбой

Гёранбой, Нафталан, Ходжалы

11

7.

Рамин Мамедов

председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями

Сиязань

Сиязань, Шабран, Хачмаз, Губа, Гусар

11

8.

Фарид Ахмедов

министр юстиции

Ширван

Ширван, Гаджигабул, Сабирабад, Сальян

14

9.

Микаил Джаббаров

министр экономики

Хачмаз

Хачмаз, Губа, Гусар

14

10.

Меджнун Мамедов

министр сельского хозяйства

Кюрдамир

Kюрдамир, Гёйчай, Уджар

14

11.

Бахар Мурадова

председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей

Евлах

Евлах, Мингячевир

14

12.

Эмин Амруллаев

министр науки и образования

Абшерон

Абшерон, Сумгайыт, Хызы, Губадлы, Зангилан

21

13.

Шахин Багиров

председатель Государственного таможенного комитета

Мингячевир

Мингячевир, Евлах

21

14.

Мурсал Ибрагимов

начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу

Ширван

Ширван, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала

21

15.

Заур Микаилов

председатель Государственного агентства водных ресурсов

Шамкир

Шамкир, Гядабей

21

16.

Гошгар Тахмазли

председатель Агентства продовольственной безопасности

Агстафа

Агстафа, Газах, Товуз

21

17.

Заур Алиев

председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования

Гусар

Гусар, Губа

21

18.

Азер Мамедов

генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз"

Исмаиллы

Исмаиллы, Агсу

21

19.

Ровшан Рзаев

председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Гаджигабул

Гаджигабул, Ширван

24

20.

Рамин Мамедов

председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями

Гах

Гах, Загатала, Балакян

27

21.

Парвиз Шахбазов

министр энергетики

Саатлы

Саатлы, Сабирабад, Имишли, Билясувар, Гаджигабул

28

22.

Сахиль Бабаев

министр труда и социальной защиты населения

Нафталан

Нафталан, Гёранбой

28

23.

Кямаледдин Гейдаров

министр по чрезвычайным ситуациям

Лянкяран

Лянкяран, Астара

28

24.

Адиль Керимли

министр культуры

Габала

Габала, Шеки, Огуз, Гах, Загатала, Балакян

28

25.

Салех Мамедов

председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

Абшерон

Абшерон, Зангилан

28

26.

Вугар Ахмедов

председатель ОАО "Азеришыг"

Губа

Губа, Гусар

28

27.

Ильхам Мирзалиев

временно исполняющий обязанности председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат"

Масаллы

Масаллы, Лянкяран

28

Прием граждан начинается в 10:00 в установленные дни.

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Версия на азербайджанском языке Hökumət üzvlərinin fevralda keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun tarixi açıqlanıb - CƏDVƏL

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