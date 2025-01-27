Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в феврале

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в феврале 2025 года.
Report представляет график:
|
П/н
|
Руководитель проводящего прием центрального органа исполнительной власти и административной структуры
|
Город, район, где проводится прием
|
Охваченные города и районы
|
День приема
|
1.
|
Анар Гулиев
председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры
|
Лянкяран
|
Лянкяран, Астара, Масаллы, Лерик, Ярдымлы
|
04
|
2.
|
Рашад Набиев
министр цифрового развития и транспорта
|
Гаджигабул
|
Гаджигабул, Ширван, Кюрдамир, Сальян
|
06
|
3.
|
Вилаят Эйвазов
министр внутренних дел
|
Гусар
|
Гусар, Губа, Хачмаз, Шабран, Сиязан, Хызы
|
07
|
4.
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Зардаб
|
Зардаб, Уджар, Кюрдамир, Агдаш, Агджабеди, Барда
|
07
|
5.
|
Мухтар Бабаев
министр экологии и природных ресурсов
|
Загатала
|
Загатала, Балакян
|
07
|
6.
|
Фарид Гаибов
министр молодежи и спорта
|
Гёранбой
|
Гёранбой, Нафталан, Ходжалы
|
11
|
7.
|
Рамин Мамедов
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
Сиязань
|
Сиязань, Шабран, Хачмаз, Губа, Гусар
|
11
|
8.
|
Фарид Ахмедов
министр юстиции
|
Ширван
|
Ширван, Гаджигабул, Сабирабад, Сальян
|
14
|
9.
|
Микаил Джаббаров
министр экономики
|
Хачмаз
|
Хачмаз, Губа, Гусар
|
14
|
10.
|
Меджнун Мамедов
министр сельского хозяйства
|
Кюрдамир
|
Kюрдамир, Гёйчай, Уджар
|
14
|
11.
|
Бахар Мурадова
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
|
Евлах
|
Евлах, Мингячевир
|
14
|
12.
|
Эмин Амруллаев
министр науки и образования
|
Абшерон
|
Абшерон, Сумгайыт, Хызы, Губадлы, Зангилан
|
21
|
13.
|
Шахин Багиров
председатель Государственного таможенного комитета
|
Мингячевир
|
Мингячевир, Евлах
|
21
|
14.
|
Мурсал Ибрагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
|
Ширван
|
Ширван, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала
|
21
|
15.
|
Заур Микаилов
председатель Государственного агентства водных ресурсов
|
Шамкир
|
Шамкир, Гядабей
|
21
|
16.
|
Гошгар Тахмазли
председатель Агентства продовольственной безопасности
|
Агстафа
|
Агстафа, Газах, Товуз
|
21
|
17.
|
Заур Алиев
председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования
|
Гусар
|
Гусар, Губа
|
21
|
18.
|
Азер Мамедов
генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз"
|
Исмаиллы
|
Исмаиллы, Агсу
|
21
|
19.
|
Ровшан Рзаев
председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
|
Гаджигабул
|
Гаджигабул, Ширван
|
24
|
20.
|
Рамин Мамедов
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
Гах
|
Гах, Загатала, Балакян
|
27
|
21.
|
Парвиз Шахбазов
министр энергетики
|
Саатлы
|
Саатлы, Сабирабад, Имишли, Билясувар, Гаджигабул
|
28
|
22.
|
Сахиль Бабаев
министр труда и социальной защиты населения
|
Нафталан
|
Нафталан, Гёранбой
|
28
|
23.
|
Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
|
Лянкяран
|
Лянкяран, Астара
|
28
|
24.
|
Адиль Керимли
министр культуры
|
Габала
|
Габала, Шеки, Огуз, Гах, Загатала, Балакян
|
28
|
25.
|
Салех Мамедов
председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
|
Абшерон
|
Абшерон, Зангилан
|
28
|
26.
|
Вугар Ахмедов
председатель ОАО "Азеришыг"
|
Губа
|
Губа, Гусар
|
28
|
27.
|
Ильхам Мирзалиев
временно исполняющий обязанности председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат"
|
Масаллы
|
Масаллы, Лянкяран
|
28
Прием граждан начинается в 10:00 в установленные дни.