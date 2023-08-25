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График приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджана в сентябре

График приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджана в сентябре Обнародован график приема граждан на сентябрь 2023 года в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики (ПА).
Внутренняя политика
25 августа 2023 г. 19:55
График приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджана в сентябре

Обнародован график приема граждан на сентябрь 2023 года в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики.

Report представляет таблицу:

Принимающее лицо

День приема

Алиева Фарах Ширмамед гызы

заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики

1

Алиев Магеррам Абыш оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

4

Гасымов Азер Мухаммед оглу

пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики

5

Алескеров Фуад Муртуз оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

6,22

Гасанов Керем Авез оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики

7

Гасанов Алтай Тофиг оглу

начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики

8,15,22

Амиров Натиг Арзиман оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики

8

Гаджиев Хикмет Фархад оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

11

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

12

Мовсумов Шахмар Ариф оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

13

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики

14

Исмайлов Сулейман Аббас оглу

заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики

15

Меджидов Талят Тахир оглу

заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики

18

Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

20

Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики

21

Керимов Айдын Зохраб оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе

25

Гусейнов Эмин Замин оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района)

26

Мамедов Масим Ахмед оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район

27

Велиев Адалят Магсад оглу

заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики

28

Гаджиев Вахид Расим оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район

28

Керимов Гюндуз Гаджи оглу

заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

29

* * *

Усубов Рамиль Идрис оглу

Совет безопасности Азербайджанской Республики

cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики

29

Граждане принимаются в Центре приема граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Адрес: улица Заура Нудиралиева, 79, в Наримановском районе города Баку

Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за 1 рабочий день до даты приема.

Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: Колл-центр – 1111.

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Версия на азербайджанском языке PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində sentyabrda vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb

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