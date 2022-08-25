ГРАФИК приема граждан в центральных органах исполнительной власти районов

День приема

Проводящий прием орган ц ентрально й исполнительной власти и структура управления

Охваченные города и районы

Город, район, где проводится прием

председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей

министр цифрового развития и транспорта

председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана»

председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями

министр экологии и природных ресурсов

м инистр по чрезвычайным ситуац иям

18.

Тертер

Тертер, Агдам, Агджабеди, Барда

Арзу Рагимов начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу