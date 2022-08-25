ГРАФИК приема граждан в центральных органах исполнительной власти районов

|
/н
|
Город, район, где проводится прием
|
Охваченные города и районы
|
Проводящий прием орган центральной исполнительной власти и структура управления
|
День приема
|
1.
|
Хачмаз
|
Хачмаз, Губа, Гусар
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
02
|
2.
|
Габала
|
Габала, Огуз
|
Руслан Алиев
генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз»
|
05
|
3.
|
Сиязань
|
Сиязань, Шабран, Хызы
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
08
|
4.
|
Абшерон
|
Абшерон, Зангилан
|
Бахар Мурадова
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
|
08
|
5.
|
Гах
|
Гах, Шеки, Загатала, Балакен, Огуз, Габала
|
Рашад Набиев
министр цифрового развития и транспорта
|
09
|
6.
|
Шеки
|
Шеки, Гах, Загатала, Балакен
|
Ровшан Рзаев
председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
|
09
|
7.
|
Агдаш
|
Агдаш, Гейчай
|
Заур Микаилов
председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана»
|
09
|
8.
|
Сальян
|
Сальян, Нефтчала
|
Вугар Ахмедов
председатель ОАО «Азеришыг»
|
09
|
9.
|
Загатала
|
Загатала, Гах
|
Гошгар Тахмазли
председатель Агентства продовольственной безопасности
|
12
|
10.
|
Кюрдамир
|
Кюрдамир, Уджар, Гейчай, Зардаб
|
Мубариз Гурбанлы
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
14
|
11.
|
Сабирабад
|
Сабирабад, Саатлы, Имишли, Кюрдамир
|
Рамиз Рзеав
председатель Верховного суда
|
16
|
12.
|
Загатала
|
Загатала, Балакен, Гах
|
Фикрет Мамедов
министр юстиции
|
16
|
13.
|
Балакен
|
Балакен, Загатала
|
Мухтар Бабаев
министр экологии и природных ресурсов
|
16
|
14.
|
Масаллы
|
Масаллы, Лянкяран, Астара, Лерик, Ярдымлы
|
Парвиз Шахбазов
министр энергтики
|
16
|
15.
|
Гаджигабул
|
Гаджигабул, Ширван
|
Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
|
16
|
16.
|
Газах
|
Газах, Агстафа, Товуз
|
Инам Керимов
министр сельского хозяйства
|
16
|
17.
|
Балакен
|
Балакен, Загатала
|
Шахин Багиров
временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета
|
16
|
18.
|
Тертер
|
Тертер, Агдам, Агджабеди, Барда
|
Арзу Рагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
|
22
|
19.
|
Гах
|
Гах, Балакен, Загатала
|
Ильхам Мирзалиев
исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеристиликтеджихат»
|
22
|
20.
|
Хызы
|
Хызы, Сиязань
|
Сахиль Бабаев
министр труда и социальной защиты населения
|
23
|
21.
|
Евлах
|
Евлах, Мингячевир
|
Микаил Джаббаров
министр экономики
|
23
|
22.
|
Агдаш
|
Агдаш, Гейчай, Уджар, Зардаб
|
Анар Керимов
министр культуры
|
23
|
23.
|
Сабирабад
|
Сабирабад, Саатлы, Имишли
|
Анар Гулиев
председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры
|
23
|
24.
|
Газах
|
Газах, Агстафа, Товуз
|
Салех Мамедов
председатель Государственного агентства автомобильных дорог
|
23
|
25.
|
Шамкир
|
Шамкир, Гядабей
|
Заур Алиев
председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию
|
23
|
26.
|
Шеки
|
Шеки, Гах
|
Фарид Гаибов
министр молодежи и спорта
|
24
|
27.
|
Сальян
|
Сальян, Ширван, Гаджигабул, Нефтчала, Билясувар
|
Эмин Амруллаев
министр образования и науки
|
28
|
28.
|
Масаллы
|
Масаллы, Ярдымлы
|
Кочарли Гасанов
исполняющий обязанности председателя ОАО «Азерсу»
|
28
|
29.
|
Гянджа
|
Гянджа, Самух, Гейгель, Дашкесан, Шамкир, Гядабей, Товуз, Агстафа, Газах, Кяльбаджар
|
Вилаят Эйвазов
министр внутренних дел
|
30
Прием граждан начинается в 10:00 в установленные дни.