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ГРАФИК приема граждан в центральных органах исполнительной власти районов

ГРАФИК приема граждан в центральных органах исполнительной власти районов
Внутренняя политика
25 августа 2022 г. 15:58
ГРАФИК приема граждан в центральных органах исполнительной власти районов

Город, район, где проводится прием

Охваченные города и районы

Проводящий прием орган центральной исполнительной власти и структура управления

День приема

1.

Хачмаз

Хачмаз, Губа, Гусар

Кямран Алиев

генеральный прокурор

02

2.

Габала

Габала, Огуз

Руслан Алиев

генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз»

05

3.

Сиязань

Сиязань, Шабран, Хызы

Кямран Алиев

генеральный прокурор

08

4.

Абшерон

Абшерон, Зангилан

Бахар Мурадова

председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей

08

5.

Гах

Гах, Шеки, Загатала, Балакен, Огуз, Габала

Рашад Набиев

министр цифрового развития и транспорта

09

6.

Шеки

Шеки, Гах, Загатала, Балакен

Ровшан Рзаев

председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

09

7.

Агдаш

Агдаш, Гейчай

Заур Микаилов

председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана»

09

8.

Сальян

Сальян, Нефтчала

Вугар Ахмедов

председатель ОАО «Азеришыг»

09

9.

Загатала

Загатала, Гах

Гошгар Тахмазли

председатель Агентства продовольственной безопасности

12

10.

Кюрдамир

Кюрдамир, Уджар, Гейчай, Зардаб

Мубариз Гурбанлы

председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями

14

11.

Сабирабад

Сабирабад, Саатлы, Имишли, Кюрдамир

Рамиз Рзеав

председатель Верховного суда

16

12.

Загатала

Загатала, Балакен, Гах

Фикрет Мамедов

министр юстиции

16

13.

Балакен

Балакен, Загатала

Мухтар Бабаев

министр экологии и природных ресурсов

16

14.

Масаллы

Масаллы, Лянкяран, Астара, Лерик, Ярдымлы

Парвиз Шахбазов

министр энергтики

16

15.

Гаджигабул

Гаджигабул, Ширван

Кямаледдин Гейдаров

министр по чрезвычайным ситуациям

16

16.

Газах

Газах, Агстафа, Товуз

Инам Керимов

министр сельского хозяйства

16

17.

Балакен

Балакен, Загатала

Шахин Багиров

временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета

16

18.

Тертер

Тертер, Агдам, Агджабеди, Барда

Арзу Рагимов

начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу

22

19.

Гах

Гах, Балакен, Загатала

Ильхам Мирзалиев

исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеристиликтеджихат»

22

20.

Хызы

Хызы, Сиязань

Сахиль Бабаев

министр труда и социальной защиты населения

23

21.

Евлах

Евлах, Мингячевир

Микаил Джаббаров

министр экономики

23

22.

Агдаш

Агдаш, Гейчай, Уджар, Зардаб

Анар Керимов

министр культуры

23

23.

Сабирабад

Сабирабад, Саатлы, Имишли

Анар Гулиев

председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры

23

24.

Газах

Газах, Агстафа, Товуз

Салех Мамедов

председатель Государственного агентства автомобильных дорог

23

25.

Шамкир

Шамкир, Гядабей

Заур Алиев

председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию

23

26.

Шеки

Шеки, Гах

Фарид Гаибов

министр молодежи и спорта

24

27.

Сальян

Сальян, Ширван, Гаджигабул, Нефтчала, Билясувар

Эмин Амруллаев

министр образования и науки

28

28.

Масаллы

Масаллы, Ярдымлы

Кочарли Гасанов

исполняющий обязанности председателя ОАО «Азерсу»

28

29.

Гянджа

Гянджа, Самух, Гейгель, Дашкесан, Шамкир, Гядабей, Товуз, Агстафа, Газах, Кяльбаджар

Вилаят Эйвазов

министр внутренних дел

30

Прием граждан начинается в 10:00 в установленные дни.

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Версия на азербайджанском языке Sentyabr ayı üçün nazirlərin qəbul günləri açıqlanıb - SİYAHI

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