ГПС Азербайджана задержала за прошлый месяц 851 нарушителя пограничного режима

В рамках деятельности по обеспечению надежной охраны государственной границы Азербайджана в прошлом месяце были задержаны 30 человек.

В рамках деятельности по обеспечению надежной охраны государственной границы Азербайджанской Республики в прошлом месяце был задержан 851 нарушитель пограничного режима.

Как передает Report , об этом говорится в сводке Государственной пограничной службы (ГПС) по итогам деятельности за июнь.

За отчетный период по фактам нарушения госграницы были задержаны 30 человек, из них 12 граждан Ирана, 7 - Азербайджана, 6 - Пакистана, 2 - Афганистана, 2 - Турции и 1 - Непала.

В результате мер по борьбе с нелегальной миграцией задержаны 10 человек при попытке пересечь государственную границу с поддельными штампами, поддельными паспортами, чужими документами.

За нарушение правил пограничного режима задержан 851 человек, в их отношении приняты соответствующие меры.

Также были задержаны и переданы соответствующим органам 295 разыскиваемых лиц, 452 лицам запрещен выезд из страны, 9 - запрещен въезд.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств выявлено и изъято из оборота 455 кг 466 г наркотических средств и 1 642 таблетки сильнодействующих препаратов.

В рамках мероприятий по борьбе с контрабандой были выявлены товары общей стоимостью 5 123 255 манатов, включая медикаменты и табачные изделия.