ГПС Азербайджана выявила попытки контрабанды армянами через ППП "Лачын" на транспортных средствах МККК

За минувший период сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана выявили неоднократные попытки провоза незаконным путем различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих МККК, через погранично-пропускной пункт "Лачын" на го

За минувший период сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана выявили неоднократные попытки провоза незаконным путем различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих МККК, через погранично-пропускной пункт "Лачын" на государственной границе с Республикой Армения.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

Было отмечено, что со дня начала функционирования погранично-пропускного пункта "Лачын" на государственной границе с Республикой Армения были созданы надлежащие условия для проезда транспортных средств, принадлежащих Международному Комитету Красного Креста (МККК), через государственную границу. Они пропускались через государственную границу после прохождения в соответствующем порядке пограничного и таможенного контроля.

"Однако за минувший период сотрудники Государственной пограничной службы выявили неоднократные попытки провоза незаконным путем различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих МККК.

01.07.2023 года около 16:41 в салоне въехавшего из Армении в Азербайджан транспортного средства марки "Рено" с номерным знаком 35VX480, управляемого гражданином Армении Артуняном Гариком (паспорт: АТ0573343, дата рождения: 17.06.1976), пограничным нарядом были обнаружены и задержаны 15 незадекларированных мобильных телефонов, спрятанных среди ручной клади.

03.07.2023 года около 15:52 в салоне въехавшего из Армении в Азербайджан транспортного средства марки "УАЗ" с номерным знаком 768UU22, управляемого гражданином Армении Григоряном Врежем (паспорт: AU040291, дата рождения: 12.04.1977), пограничным нарядом были обнаружены и задержаны 115 незадекларированных экранов мобильных телефонов, 10 плат мобильных телефонов, 120 блоков питания для мобильных телефонов, 1 экранный клей, спрятанные среди ручной клади.

05.07.2023 года около 16:10 в салоне въехавшего из Армении в Азербайджан грузового транспортного средства марки Iveco с номерным знаком 711FF11, управляемого гражданином Армении Арутюняном Сасуном (паспорт: AU0219416, дата рождения: 26.04.1981), были обнаружены и задержаны 848 пачек сигарет 17 наименований, а также утаенные в запасном в топливном баке 320 литров бензина.

05.07.2023 года около 16:54 в салоне въехавшего из Армении в Азербайджан грузового транспортного средства марки DAF с номерным знаком 37FF609, управляемого гражданином Армении Мусаэляном Вакифом (паспорт: AU031091, дата рождения 04.12.1959), были обнаружены и задержаны 125 пачек сигарет 5 наименований, а в запасном топливном баке – утаенные 1000 литров бензина.

Несмотря на то, что по официальным каналам МККК было сделано предупреждение об этом, противозаконные деяния повторились, а необходимые шаги по их пресечению не были предприняты.

Использование принадлежащих МККК и осуществляющих медицинскую эвакуацию транспортных средств в целях контрабанды является не только грубым нарушением законов Азербайджанской Республики, но и злоупотреблением доверием нашей страны к МККК, являющимся гуманитарной организацией.

В связи с вышеотмеченными фактами возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и до окончания необходимых следственных мероприятий проезд через пункт "Лачын" государственной границы временно приостановлен.

Все факты контрабанды задокументированы на месте посредством оперативной съемки", - говорится в информации ведомства.