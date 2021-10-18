Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана

Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики.

Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, 18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики.

Конституционный акт основывается на Декларации о независимости, принятой Национальным советом Азербайджана 28 мая 1918 года, и Декларации Верховного Совета Азербайджанской Республики от 30 августа 1991 года "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики" и устанавливает, что Азербайджанская Республика является правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики.

В этом году 18 октября исполняется 30 лет со дня восстановления независимости Азербайджанской Республики.

Азербайджанский народ впервые после 1991 года отмечает этот праздник совершенно иначе, как народ-победитель, восстановивший свою территориальную целостность. В начале прошлого века азербайджанский народ создал независимую республику, а в 1991 году Азербайджанская Республика восстановила свою независимость как правопреемница Азербайджанской Демократической Республики.

В мае 1992 года был принят Государственный гимн страны (музыка Узеира Гаджибекова, слова Ахмеда Джавада), а через некоторое время – утвержден трехцветный флаг и государственный герб с изображением языков пламени и восьмиконечной звезды.

На пленарном заседании Парламента Азербайджана 15 октября 2021 года был принят новый закон "О Дне Независимости". В этот же день президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Дне Независимости".

Согласно утвержденному закону, 28 мая - День Республики и 18 октября - День государственной независимости были переименованы. Так, 28 мая объявлено Днем независимости, а 18 октября - Днем восстановления независимости.

Эти дни ежегодно будут отмечаться как праздничные дни. День независимости в Азербайджане будет считаться нерабочим днем, а День восстановления независимости - рабочим днем.