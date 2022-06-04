Готовится проект о внесении изменений в госбюджет на 2022 год

Исходя из поручений президента Ильхама Алиева о внесении изменений в государственный бюджет на 2022 год с учетом текущих положительных результатов экономики страны проведено очередное заседание Экономического совета.

Исходя из поручений президента Ильхама Алиева о внесении изменений в государственный бюджет на 2022 год с учетом текущих положительных результатов экономики страны проведено очередное заседание Экономического совета.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, в ходе заседания широко обсуждена экономическая ситуация за прошедший период текущего года, среднесрочные показатели социально-экономического прогноза, исполнение доходов бюджета выше прогнозированного, пересмотр государственного бюджета на 2022 год и другие текущие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова и министра финансов Самира Шарифова, а также председателя ЦБА Талеха Кязимова.

Соответствующим структурам даны поручения в связи с подготовкой и представлением президенту страны дополнительных поправок в госбюджет на 2022 год.