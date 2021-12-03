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Разрабатывается будущая стратегия Фонда возрождения Карабаха

Разрабатывается будущая стратегия Фонда возрождения Карабаха "В настоящее время ведется работа по разработке будущей стратегии Фонда возрождения Карабаха".
Внутренняя политика
3 декабря 2021 г. 15:52
Разрабатывается будущая стратегия Фонда возрождения Карабаха
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"В настоящее время ведется работа по разработке будущей стратегии Фонда возрождения Карабаха".

Как сообщает Report, об этом председатель правления Фонда Рахман Гаджиев сказал во время выступления на панели на тему "Большое возвращение в Карабах: Устойчивое заселение и экономическая реинтеграция" в рамках Экономического форума UNEC.

По его словам, стратегия в скором времени будет представлена на обсуждение Наблюдательного совета.

Р.Гаджиев сказал, что большое возвращение в Карабах должно быть устойчивым: "Будущее Азербайджана - устойчивое будущее. Большое возвращение зависит от устойчивого заселения, экономический реинтеграции. В основе всех этих принципов лежит устойчивость. Устойчивость же напрямую связана с человеческим капиталом, окружающей средой и правильным управлением".

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Версия на английском языке Future strategy of Karabakh Revival Fund underway
Версия на азербайджанском языке Qarabağ Dirçəliş Fondunun gələcək strategiyası hazırlanır

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