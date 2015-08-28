​Государство оплатит обучение детей зарубежных корреспондентов АЗЕРТАДЖ в размере 500 долларов за каждого ребенка

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Кабмин внес изменения в решение "Об урегулировании штатного количества и условий оплаты труда работников Государственного информационного агентства Азербайджана (AZƏRTAC)".

Как сообщает Report, документ заверен подписью премьер-министра Артура Раси-заде.

Согласно изменениям, будет обеспечена оплата за государственный счет части ежемесячной платы за обучение детей зарубежных корреспондентов АЗЕРТАДЖ в размере 500 долларов за каждого ребенка.

Отметим, что решение вступит в силу с 1 января 2016 года.