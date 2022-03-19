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Госведомствам Азербайджана запретят закупать использованные автомобили 

Госведомствам Азербайджана запретят закупать использованные автомобили  В постановление Кабинета Министров “О совершенствовании правил пользования транспортными средствами в управлениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики” внесены изменения.
Внутренняя политика
19 марта 2022 г. 14:41
Госведомствам Азербайджана запретят закупать использованные автомобили 

В постановление Кабинета Министров “О совершенствовании правил пользования транспортными средствами в управлениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики” внесены изменения.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал решение об этом.

К постановлению добавлен новый пункт, согласно которому в Азербайджане при закупке транспортных средств управлениями, предприятиями и организациями, финансируемыми из государственного бюджета (за исключением военных структур, служб государственной безопасности, внешней разведки, правоохранительных органов и прокуратуры) не допускается приобретение использованных (бывших в эксплуатации) служебных легковых, специальных и других автотранспортных средств.

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Версия на английском языке Azerbaijani state departments to be banned from buying used vehicles
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət qurumları işlənmiş avtomobillər ala bilməyəcək

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