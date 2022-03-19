Госведомствам Азербайджана запретят закупать использованные автомобили

В постановление Кабинета Министров “О совершенствовании правил пользования транспортными средствами в управлениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики” внесены изменения.

В постановление Кабинета Министров “О совершенствовании правил пользования транспортными средствами в управлениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики” внесены изменения.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал решение об этом.

К постановлению добавлен новый пункт, согласно которому в Азербайджане при закупке транспортных средств управлениями, предприятиями и организациями, финансируемыми из государственного бюджета (за исключением военных структур, служб государственной безопасности, внешней разведки, правоохранительных органов и прокуратуры) не допускается приобретение использованных (бывших в эксплуатации) служебных легковых, специальных и других автотранспортных средств.