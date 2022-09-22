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Государственные регистрационные знаки автомобилей в Азербайджане будут выдаваться в электронном виде

Государственные регистрационные знаки автомобилей в Азербайджане будут выдаваться в электронном виде Через центральную информационную систему Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел существующим государственным регистрационным знакам будут выдаваться государственные регистрационные знаки в виде цифр или буквенных
Внутренняя политика
22 сентября 2022 г. 18:01
Государственные регистрационные знаки автомобилей в Азербайджане будут выдаваться в электронном виде

Через центральную информационную систему Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел существующим государственным регистрационным знакам будут выдаваться государственные регистрационные знаки в виде цифр или буквенных комбинаций.

Как сообщает Report, это отражено в "Положении о центральной информационной системе Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД)", утвержденном Указом президента Ильхама Алиева.

Согласно Положению, через систему будут составляться электронные талоны о проведении государственного технического осмотра транспортных средств.

Кроме того, после государственного технического осмотра по заявлению владельцев транспортных средств, участвующих в международных пассажирских и грузовых перевозках, им также будет выдан ваучер государственного технического осмотра на бумажном носителе.

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