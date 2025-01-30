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Государственные, образовательные и медицинские учреждения в Баку перейдут на гибкий график работы

Государственные, образовательные и медицинские учреждения в Баку перейдут на гибкий график работы Режим работы государственных органов (учреждений), образовательных и медицинских учреждений будет организован по гибкому графику.
Внутренняя политика
30 января 2025 г. 21:26
Государственные, образовательные и медицинские учреждения в Баку перейдут на гибкий график работы

Режим работы государственных органов (учреждений), образовательных и медицинских учреждений в Баку будет организован по гибкому графику.

Как сообщает Report, об этом говорится в Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы, утвержденной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно документу, реализация указанных мероприятий запланирована на 2025-2026 годы.

Кроме того, в течение 2025-2029 гг. будет обеспечена оценка влияния деятельности образовательных учреждений, расположенных в городе Баку, на транспортную загруженность города и подготовка соответствующих предложений.

Также в 2025-2030 годах планируется организация использования "школьных автобусов" для удобной и безопасной перевозки учащихся общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət orqanları, təhsil və tibb müəssisələrinin iş rejimi dəyişkən iş qrafikinə keçəcək

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