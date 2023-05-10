О нас

Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера

Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера 10 мая в связи со столетием со дня рождения архитектора и создателя независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и другие
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 11:27
Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера

10 мая исполняется 100 лет со дня рождения архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, другие официальные лица государства и правительства, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, с глубоким уважением почтили память великого лидера.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət və hökumət rəsmiləri Ulu Öndərin xatirəsini anıblar

Самое читаемое

Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
3 мая 2023 г. 17:58
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
В связи с Бакинским марафоном-2023 на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
ФотоВ связи с "Бакинским марафоном-2023" на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
5 мая 2023 г. 10:09
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
6 мая 2023 г. 08:11
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
8 мая 2023 г. 10:50
На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi