Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера

Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера

10 мая в связи со столетием со дня рождения архитектора и создателя независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и другие

https://static.report.az/photo/95537897-ca38-39d8-87b6-6b09ef8e034d.jpg https://static.report.az/photo/95537897-ca38-39d8-87b6-6b09ef8e034d.jpg

10 мая исполняется 100 лет со дня рождения архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, другие официальные лица государства и правительства, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, с глубоким уважением почтили память великого лидера. Подпишитесь на наш Telegram канал