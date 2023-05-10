Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера

10 мая исполняется 100 лет со дня рождения архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, другие официальные лица государства и правительства, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, с глубоким уважением почтили память великого лидера.