​Президент Азербайджана: Государственные чиновники не должны притеснять граждан

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Центр обслуживания "ASAN xidmət" создан около двух лет назад. За это время центр прошел большой успешный путь. В этот период поступило 3 млн. 500 тыс. обращений, примерно 3 млн. граждан были выданы различные документы. Открытие центра явилось серьезным переломным моментом в сфере общественных услуг, и могу сказать, что такого уникального учреждения, уникального института, как "ASAN xidmət", нет нигде в мире. Азербайджан и в этой области проявил свои лидерские качества, и нам удалось добиться создания интеллектуального продукта. За этот период построено уже 7 центров "ASAN xidmət", 4 – в Баку, 1 – в Сумгайыте, 1 – в Гяндже, а вчера вечером в Сабирабаде стал функционировать седьмой центр".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия I Общереспубликанского форума волонтеров ASAN в Центре Гейдара Алиева в Сабирабаде.

"Наряду с этим, как вам известно, гражданам оказываются также выездные услуги, с этой целью в первое время работало 2, а сейчас 10 автобусов, которые оснащены самым современным оборудованием. Отныне это позволит нам постоянно, непрерывно оказывать услуги в различных регионах нашей страны. В настоящее время центры строятся и в других регионах, завершается строительство в Барде, Масаллы, Габале, в следующем году будет сдано, по меньшей мере, 3 новых центра. Это создаст дополнительные возможности для удобства людей".

Президент отметил, что "ASAN xidmət" – это продукт Азербайджана, азербайджанский бренд, в настоящее время мы готовы экспортировать не только нефтегазовые ресурсы, но и интеллектуальный продукт, в мире ощущается большая необходимость в таких службах.

"Международные организации высоко оценивают эту службу. Это радует нас. Но для меня главное – это отношение азербайджанского народа к данной службе. Вам также хорошо известно, что абсолютное большинство азербайджанского народа одобряет, поддерживает эту службу, наряду с одобрением, в адресуемых мне многочисленных письмах выражают свое мнение, а наши статистические показатели таковы, что пожелания, требования абсолютного большинства обратившихся выполняются.

Услуги в "ASAN xidmət" оказываются на высоком уровне. Хочу повторить, что создание и формирование этой службы является творческим процессом, так как, подписывая два года назад распоряжение, я, конечно, имел представление о том, какими будут услуги, виды деятельности, на этой основе мы и приступили к работе. Но после начала работы мы убедились в наличии еще более широких возможностей. Деятельность "ASAN xidmət" оказалась настолько успешной, что ей предоставляются и будут предоставляться некоторые дополнительные функции, которые принесут людям больше удобств, создадут еще большую прозрачность в обществе, в том числе в сфере общественных услуг. Мы этого хотим.

Сегодня Азербайджан уверенно продвигается вперед. Азербайджан – современное государство. В Азербайджане есть все атрибуты, свойственные современному государству. Мы не только изучаем опыт других развитых стран и применяем его, если он нам подходит, но и, проявляя собственную инициативу, оказываем влияние на происходящие в мире процессы. Поэтому отношение азербайджанского народа к этой службе является самой большой наградой как для меня, так и для вас. С этой целью уже построено 7 центров. До конца следующего года их станет, по меньшей мере, 10. А выездная автобусная служба, в свою очередь, позволит оказывать эти услуги во всех регионах нашей страны. Вам, наверное, известно, что на первоначальном этапе были заказаны 2 автобуса. Но затем мне сообщили, что в местах, куда командированы автобусы, люди не хотят их отпускать, желают, чтобы они остались там навсегда. Поэтому мы решили довести их число до 10, что сегодня нашло свое решение.

Создавая "ASAN xidmət", мы поставили перед собой несколько целей. Все они важны для нас. Их реализация позволит нам еще более динамично развивать нашу страну. В первую очередь, посредством "ASAN xidmət" находит позитивное решение борьба с коррупцией и взяточничеством. Нам необходимо применять эту практику и во всех остальных сферах с тем, чтобы еще серьезнее вести борьбу с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане. Я неоднократно высказывался по этим вопросам. Азербайджанское государство прилагает немалые усилия для ликвидации этого социального зла. Но мы видели, что в ряде случаев меры наказания, административные меры были недостаточны. В таком случае ощущалась большая потребность в принятии институциональных мер системного характера. Мы очень серьезно подходим к этой работе, и "ASAN xidmət" - уникальное средство для этого. В "ASAN xidmət" нет коррупции, взяточничества, что позволяет говорить о том, что такая система может быть создана во всех сферах.

Опыт "ASAN xidmət" в настоящее время переносится и в другие сферы и будет применяться там. Прозрачность – вопрос, определяющий будущее любой страны, так как без прозрачности мы не сможем проводить никаких реформ, страна не сможет динамично развиваться ни в экономическом, ни в политическом отношении. Вместе с тем, для успешного развития любой страны общество должно поддерживать проводимую политику, необходимо единство народа и власти. Мы видим, что там, где это единство нарушается, страны сталкиваются с большими проблемами, бедствиями. Эти события происходят на наших глазах. Единство между народом и властью в Азербайджане является главной основой наших успехов, и мы должны постоянно укреплять это единство. Для этого, конечно, уровень жизни людей должен стать еще выше, а международный имидж страны – еще сильнее. Страна должна развиваться так, чтобы каждый гражданин гордился тем, что является гражданином Азербайджана. Одновременно, в обществе не должны допускаться негативные факты, мы и впредь будем прилагать усилия для достижения этой цели.

"ASAN xidmət" занимает особое место среди институциональных мер против коррупции и взяточничества, и я уверен, что если эта практика будет применяться в других странах, они также в скором времени убедятся в ее позитивных сторонах. "ASAN xidmət" одновременно является службой, созданной для удобства людей. Не удивительно, что он называется "ASAN".

Граждане в центре обслуживания, не теряя времени, не сталкиваясь ни с какими бюрократическими препонами, требуют и получают то, что им причитается. Они могут получить любой документ в течение считанных минут. "ASAN xidmət" одновременно является уникальной практикой культурного оказания услуг. Вы, молодежь, естественно, этого не помните, что одним из признаков советского времени являлись бюрократия и в ряде случае ненормальное отношение общественных структур к людям. Мы уже 23 года живем как независимое государство, но все еще не смогли устранить все последствия того времени.

Здесь возникают и психологические вопросы, свою негативную роль играет также определенная практика. Поэтому виды услуг в "ASAN xidmət", а также подходы к услугам абсолютно различны. Так оно и должно быть. Граждан Азербайджана всюду должны встречать с уважением, в особенности в государственных органах. Не следует смотреть на них сверху вниз, попирать их права. Государственные чиновники не должны доставлять им неудобства. Не должны предъявлять к ним необоснованных требований. Если эти принципы полностью будут утверждены, то, конечно, наша работа пойдет еще быстрее", - заявил глава государства.



