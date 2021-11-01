Государственная миграционная служба обратилась к иностранцам

12:44

Государственная миграционная служба (ГМС) обратилась к временно проживающим в стране иностранцам и лицам без гражданства в связи с продлением особого карантинного режима.

Как сообщили Report в ведомстве, в течение этого времени деятельность Государственной миграционной службы будет осуществляться в соответствии с действующими правилами.

"В период карантина колл-центр Службы (012) 919 будет работать в выходные дни (6 и 7 ноября, 13 и 14, 20 и 21, 27 и 28 декабря, 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19, 25 и 26 декабря) в режиме онлайн с ограниченным количеством сотрудников. В указанные даты обращения могут быть направлены посредством онлайн-услуги на официальном сайте Службы или посредством мобильного приложения MigAz", - сообщили в ГМС.

Пребывание в стране иностранцев и лиц без гражданства, срок временного пребывания которых (визовый период или 90 дней) уже продлен на 60 дней с уплатой госпошлины, считается законным без дополнительного обращения и уплаты госпошлины до снятия ограничений на пересечение государственной границы.

Напомним, что постановлением Кабинета Министров срок особого карантинного режима на территории страны продлен до 06:00 1 января 2022 года.