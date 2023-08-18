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Госкомиссия: У армянской стороны больше информации о местах захоронения лиц, пропавших без вести

Госкомиссия: У армянской стороны больше информации о местах захоронения лиц, пропавших без вести 16:09
Внутренняя политика
18 августа 2023 г. 16:48
Госкомиссия: У армянской стороны больше информации о местах захоронения лиц, пропавших без вести

"Безусловно, у армянской стороны больше информации о местах захоронения лиц, пропавших без вести в Первой Карабахской войне".

Как передает Report, об этом сказал на брифинге, посвященном лицам пропавшим без вести, руководитель Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Исмаил Ахундов.

По его словам, депутат парламента Армении, бывший заместитель министра обороны Армении генерал-лейтенант Гагик Мелконян в декабре 2021 года в интервью армянским СМИ еще раз подтвердил это: "В этом интервью Гагик Мелконян рассказал об оставшихся на поле боя телах сотен военнослужащих Азербайджанской армии, погибших в 1994 году, которых армяне похоронили. Несмотря на официальное обращение к другой стороне по этому вопросу при посредничестве международных организаций, ответа так и не было получено".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: "I Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərin dəfn yerləri barədə məlumatlar daha çox Ermənistan tərəfdədir"

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